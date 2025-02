Multas por irregularidades em esgotos passam de R$ 1 milhão em Governador Celso Ramos Após fiscalização contra irregularidades em esgotos, Vigilância Sanitária da cidade gerou 50 notificações para 147 imóveis e mais de... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h27 ) twitter

Governador Celso Ramos está fechando o cerco contra condomínios e casas irregulares que poluem as praias e afetam a balneabilidade. Desde 6 de janeiro, equipes da Vigilância Sanitária, Famgov (Fundação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos), com apoio da Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) e da Secretaria de Obras e Infraestrutura, fiscalizam os imóveis para detectar problemas nos sistemas de tratamento e despejo de esgoto.

Para mais detalhes sobre as ações e impactos das irregularidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

