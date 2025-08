Na Money Week, Paulo Guedes analisa geopolítica e o tarifaço de Trump: ‘Desordem mundial’ Para o ex-ministro, bastaria manter a diplomacia para evitar aumento de sanção dos EUA, que determinou tarifa de 50% para as exportações... ND Mais|Do R7 03/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 03/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva. Marcelo Camargo/Agência Brasil/Marcelo Camargo/Agência Brasil

O tarifaço de Trump foi tema de debate na Money Week, em Balneário Camboriú, e objeto de análise do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, convidado do evento na noite dessa sexta-feira (1º). Guedes avaliou a medida que entrará em vigor na próxima quinta-feira (7), determinando tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros enviados ao país norte-americano. Em Santa Catarina, sete em cada dez empresas exportadoras preveem demissões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a análise de Paulo Guedes e as implicações do tarifaço de Trump.

Leia Mais em ND Mais:

Para ficar no G-4: Chapecoense x CRB: onde assistir, horário e escalações

Rota da Tainha com 26 praias de Florianópolis é lançada como novo atrativo turístico

Corpo em decomposição é encontrado após vizinhos sentirem cheiro estranho em SC