'Não aceito mais ser abusada': deputada federal acusa ex-marido de agressões Marussa Boldrin relatou, em carta aberta nas redes sociais, episódios de violência psicológica e agressões físicas; ex-marido nega... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 22h00 )

A deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO) acusa o ex-marido, Sinomar Júnior, de violência doméstica. A denúncia foi feita por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais da parlamentar na segunda-feira (28). Segundo ela, a violência psicológica começou após o nascimento da primeira filha e piorou a partir de 2023, quando começaram as agressões físicas. Ela afirma ter sido espancada pelo ex-companheiro duas vezes.

Saiba mais sobre essa denúncia impactante e os desdobramentos do caso no nosso parceiro ND Mais.

