‘Não exigem experiência’: JBS abre 100 vagas de emprego no Sul de SC com início imediato

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 100 vagas de emprego abertas nas unidades industriais localizadas em Forquilhinha e Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina. As oportunidades são voltadas para a área de produção, com início imediato e não exigem experiência anterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essas oportunidades!

