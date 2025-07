Notícias da Serra de SC: ND Mais lança grupo de WhatsApp para moradores de Lages e região Saiba como receber no seu celular, direto no WhatsApp, as principais notícias da Serra de SC ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 00h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 00h56 ) twitter

ND Mais

O portal ND Mais tem um novo espaço para envio de notícias da Serra de SC. Moradores e frequentadores podem entrar no grupo e acompanhar as principais informações sobre Lages, cidades da região serrana, Santa Catarina, Brasil e mundo pelo WhatsApp.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que acontece na Serra de SC!

