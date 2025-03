Nova praia de nudismo em Florianópolis? Como é a ideia de transferir o naturismo da Galheta Segurança, preservação ambiental e direitos dos naturistas foram discutidos em audiência, que terminou com sugestão de transferência... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 21/03/2025 - 21h05 ) twitter

A situação do naturismo na Praia da Galheta, em Florianópolis, foi tema de uma audiência pública realizada na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) na tarde desta quinta-feira (20). Em meio às discussões, uma proposta do procurador federal Valmor Alves Moreira chamou a atenção: transferir a permissão do nudismo para outra praia ou ilha da capital catarinense.

Para saber mais sobre essa proposta e as discussões em torno do naturismo em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

