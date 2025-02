Nova vacina de dose única contra dengue promete evitar novo surto no Brasil: ‘quase aprovada’ Imunizante pioneiro no mundo tem capacidade para combater quatro sorotipos da doença e depende do aval da Anvisa para chegar ao público... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h47 ) twitter

O Instituto Butantan se prepara para lançar uma nova vacina contra dengue, ainda em 2025, a fim de evitar um novo surto da doença que matou 5.972 no ano anterior. Nesta quarta-feira (12), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitou informações e dados complementares para dar seguimento à análise do imunizante. Os dados devem ser repassados à agência ainda em fevereiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a vacina contra dengue!

