Oktoberfest Blumenau poderá ter musical para celebrar 40 anos de história Em 2025, a Oktoberfest Blumenau celebra a 40ª edição do evento ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h45 )

A Oktoberfest de Blumenau, a maior festa alemã das Américas, pode ganhar um musical neste ano. A ideia de transformar a história da festa em um espetáculo deve marcar a 40ª edição do evento em 2025.

