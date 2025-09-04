Pedaço da Itália escondida em SC conquista turistas com charme europeu Arroio Trinta, localizada no Meio-Oeste do estado, conta com 97% da população formada por descendente de italianos e preserva um pedaço... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 19h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h57 ) twitter

Você conhece a capital catarinense da cultura italiana ou o pedaço da Itália? Arroio Trinta, no Meio-Oeste de Santa Catarina, leva o título por preservar com orgulho suas raízes, manter viva a língua italiana nas escolas e celebrar tradições que atravessam gerações, tornando a cidade um verdadeiro pedaço da Itália no Brasil.

Para descobrir mais sobre este encantador destino, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

