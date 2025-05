PMDF contém suspeito de portar bomba em frente a ministério em Brasília Polícia deflagrou Operação Petardo, e objeto suspeito será detonado em outro local. Ninguém ficou ferido ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h36 ) twitter

O Esquadrão anti bombas da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado nesta tarde para atender uma ocorrência de suspeita de bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento. Social, na Esplanada dos Ministérios, região central de Brasília. Segundo informações da polícia, após negociações do Batalhão de Operações Especiais, a PM conseguiu imobilizar e conter um homem que estava em frente ao prédio com um objeto que poderia ser uma bomba. O homem fazia a família, a mulher grávida e dois filhos pequenos, de escudo, para evitar a aproximação dos policiais.

