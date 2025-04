Prefeitura de Sombrio realiza leilão de veículos e equipamentos; veja preços A ação é realizada em duas etapas e inclui a venda de veículos leves, micro-ônibus e caminhonetes ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 20h45 ) twitter

A Prefeitura de Sombrio, no Extremo Sul de Santa Catarina, promove, no dia 19 de maio, às 10h, um leilão eletrônico de veículos e equipamentos que não são mais utilizados pela gestão. A ação será realizada em duas etapas e será exclusivamente online, pelo site do evento.

