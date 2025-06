Prefeitura de Tijucas ‘dribla’ Constituição ao propor aumento no salário de vereadores Projeto de lei 2548/2025, de autoria do Executivo, tratava do reajuste para servidores municipais e incluiu também agentes políticos... ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h17 ) twitter

A Prefeitura Municipal de Tijucas, no Litoral Norte de Santa Catarina, encaminhou um projeto de Lei ao legislativo que propõe reajuste na remuneração de servidores municipais e aumento no salário de vereadores.

Para entender todos os detalhes e as implicações dessa proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

