Primeiro shopping de Jaguaruna deve gerar 800 novos empregos e já tem data para inaugurar Empreendimento abre ao público no dia 2 de maio e contará com cerca de 40 espaços comerciais ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h46 )

Dunas, o primeiro shopping de Jaguaruna, cidade do Sul de Santa Catarina, vai inaugurar no dia 2 de maio. Na última semana, investidores, comerciantes e autoridades locais, reuniram-se para celebrar a concretização do projeto, que gerará aproximadamente 800 empregos e impulsionará a economia local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre esse importante empreendimento!

