Produtores rurais de SC devem preencher novo código na Nota Fiscal Eletrônica O alerta foi feito pela Faesc, que destaca que o não preenchimento correto pode resultar na rejeição do documento fiscal ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 14h27

A partir de abril, produtores rurais de Santa Catarina que emitem a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) com benefício fiscal deverão obrigatoriamente preencher o campo cBenef (Código de Benefício Fiscal). O alerta foi feito pela Faesc (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina), que destaca que o não preenchimento correto pode resultar na rejeição do documento fiscal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre as novas exigências fiscais e como elas impactam os produtores rurais.

