Projeto quer prisão de 6 anos para quem fizer vídeo erótico com bebê reborn

A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que pode tornar crime a produção e divulgação de vídeos sexuais com bebê reborn (bonecos hiper-realistas que imitam bebês e crianças). O PL 2685/2025 foi apresentado nesta segunda-feira (2) pelo deputado federal Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e busca preencher uma lacuna na legislação atual sobre o combate à pedofilia e à erotização infantil.

Saiba mais sobre essa proposta polêmica e suas implicações no site do nosso parceiro ND Mais.

