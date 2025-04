Quais são as cidades-irmãs de Joinville espalhadas pelo mundo? A cidade de Joinville mantém conexão com seis cidades-irmãs espalhadas por quatro continentes; conheça elas ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h26 ) twitter

Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, cultiva conexões internacionais por meio de acordos de cooperação com seis cidades-irmãs espalhadas por quatro continentes. As parcerias, firmadas ao longo das últimas décadas, envolvem ações nas áreas de cultura, educação, inovação, economia e intercâmbio de experiências.

Saiba mais sobre as cidades-irmãs de Joinville e suas parcerias no ND Mais.

