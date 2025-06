‘Quase colisão’ em SC? Vídeo de jato e helicóptero gera pânico na internet Empresário afirma que ocorrência é normal e vídeo de "quase colisão" mostraria ângulo equivocado da manobra ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h57 ) twitter

Um vídeo gravado no último domingo (08) no aeródromo Costa Esmeralda, em Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina, circulou nas redes sociais mostrando uma cena que sugeria uma suposta “quase colisão” entre aeronaves, causando pânico em diversos internautas. Porém, o empreendedor do condomínio aeronáutico, Tiago Neves, explicou que a imagem teria gerado uma a interpretação equivocada da manobra. As aeronaves envolvidas são um jato executivo Phenom 300 e um helicóptero.

Para entender melhor essa situação e ver o vídeo que gerou toda a polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

