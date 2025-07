Quem era o jovem criador de coelhos que morreu em um grave acidente em SC O jovem de 23 anos, criador de coelhos, morreu em um grave acidente, na BR-158, em Cunha Porã; o veículo colidiu em uma carreta e bateu... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 01h57 ) twitter

Foi identificado como Patrick Olbermann, de 23 anos, o jovem que perdeu a vida em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (25), em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Natural de Santa Maria do Herval, pequeno município do Rio Grande do Sul, Patrick estava a cerca de 500 km de casa no momento da tragédia.

