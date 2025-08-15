Ricardo Faria compra nova granja na Espanha e mira produção de 13 bilhões de ovos em 2025 Aquisição reforça presença da Global Eggs na Europa; anúncio foi feito em entrevista ao Valor Econômico ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O bilionário Ricardo Faria anunciou uma nova aquisição na Europa, por meio da Global Eggs. O empresário, nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Santa Catarina, revelou detalhes da compra para o Valor Econômico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande aquisição!

Leia Mais em ND Mais:

Quatro suspeitos são presos após homicídio por aluguel atrasado em Itajaí

Sabrina Aguiar vence Prêmio Manchester 2025 em TV e Rádio em Joinville

Espetáculo teatral O Crédito retorna a São José para a comemoração da companhia A Tribo da Arte