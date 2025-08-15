Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ricardo Faria compra nova granja na Espanha e mira produção de 13 bilhões de ovos em 2025

Aquisição reforça presença da Global Eggs na Europa; anúncio foi feito em entrevista ao Valor Econômico

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O bilionário Ricardo Faria anunciou uma nova aquisição na Europa, por meio da Global Eggs. O empresário, nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Santa Catarina, revelou detalhes da compra para o Valor Econômico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande aquisição!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.