Saiba qual a temperatura suportada pelo corpo humano no calor extremo; SC teve 1 morte em 2025 Estudos mostram que o corpo humano não suporta mais de seis horas de calor intenso com 100% de umidade; onda de calor já causou uma... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 13/02/2025 - 22h25 )

Após a morte de um homem de 58 anos em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na última quarta-feira (12), vítima do calor extremo que atinge o Sul do país, o estado ficou sob alerta para a intensa onda de calor. Mas afinal, qual a temperatura suportada pelo corpo humano em dias de calor intenso?

Para entender mais sobre os limites do corpo humano e os riscos do calor extremo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

