Santa Catarina já investiu mais de R$ 126 milhões da Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura De acordo com o governo federal, montante representa cerca de 96% dos recursos da Lei disponíveis para o estado ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 10h27

Santa Catarina executou, no estado e nos municípios, 95,6%% dos recursos da Lei Paulo Gustavo transferidos pelo governo federal – um total de R$ 126,67 milhões utilizados em projetos culturais. Do total, R$ 91,49 milhões foram destinados a projetos audiovisuais e R$ 35,19 milhões a outras áreas, como música, dança, pintura, escultura e artes digitais, um amplo espectro pensado para contemplar toda a diversidade de manifestações culturais e artísticas do país.

Saiba mais sobre como esses investimentos estão transformando a cultura em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

