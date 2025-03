Santa Catarina tem a menor proporção de ‘jovens nem-nem’ do Brasil; 63,5% são mulheres Parcela dos "jovens nem-nem", que nem estudam e nem trabalham, caiu para 10,6% no estado; a média nacional é de 17,3% ND Mais|Do R7 02/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 02/03/2025 - 21h46 ) twitter

Com uma das menores taxas de desemprego do Brasil, o estado de Santa Catarina tem outro dado para se orgulhar: a proporção dos “jovens nem-nem”, que nem estudam e nem trabalham. Com 10,6% dos jovens nesta condição, Santa Catarina supera a média nacional de 17,3%.

Saiba mais sobre essa importante pesquisa e seus impactos no estado consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

