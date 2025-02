Saque calamidade já pode ser retirado por moradores de Sombrio Recurso foi liberado após um temporal atingir a cidade, em novembro de 2024 ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h47 ) twitter

Os moradores de Sombrio, no Extremo Sul de Santa Catarina, já podem solicitar o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), devido à situação de emergência causada pelo forte temporal que atingiu a cidade, em novembro de 2024. A liberação do recurso segue disponível até o dia 23 de março.

