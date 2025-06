Show do Gusttavo Lima em Joinville já tem data marcada; veja quando O cantor, um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil, se apresentará no Centro de Eventos da Expoville ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h35 ) twitter

Quem espera ver um show do Gusttavo Lima em Joinville, Norte de Santa Catarina, já pode se preparar. O cantor, um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil, se apresentará no dia 25 de julho no Centro de Eventos da Expoville. A confirmação foi feita pela LG Produções Artísticas por meio das redes sociais, movimentando os fãs na região. Apesar do anúncio do show ainda não há informações sobre o valor dos ingressos ou quando se inicia as vendas. O cantor esteve em Joinville em 2023.

