Temporal deixa 150 casas destelhadas em Videira A forte chuva atingiu o município do Meio-Oeste de Santa Catarina na tarde de quarta-feira (12); Defesa Civil e prefeitura ainda contabilizam... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h47 )

Cerca de 150 casas foram destelhadas em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, após um forte temporal ao longo da tarde de quarta-feira (12). Apesar dos danos, não há registros de desalojados.

Para mais detalhes sobre os estragos e as ações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

