Tendências de rastreamento e digitalização no transporte rodoviário

Imagine João, que fez a compra de uma mercadoria em um e-commerce e recebe a confirmação de entrega em até 48 horas. Através de um aplicativo de rastreamento, ele acompanha a rota do caminhão. Se houver imprevistos, o sistema ajusta a rota e notifica João sobre a nova previsão. Dentro do prazo, ele é avisado de que seu pedido está a caminho. Essa experiência, facilitada pela tecnologia, fortalece a relação entre consumidores e empresas. Mas as tendências de inovações em logística vão além.

Saiba mais sobre como a digitalização está transformando o transporte rodoviário consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

