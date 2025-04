Terremoto de magnitude 5,5 atinge Mianmar, o mais forte em duas semanas Tremor é um dos mais fortes desde que um terremoto de magnitude de 7,7 graus ocorreu em 28 de março na região ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu uma pequena cidade no centro de Mianmar, na Ásia, na manhã deste domingo (13). As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor é um dos mais fortes desde que um terremoto ocorreu em 28 de março na região.

Saiba mais sobre os detalhes desse evento e suas consequências no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prédio no Centro de Florianópolis pega fogo após queima de lixo sair do controle

Estudantes do IFSC criam robô e garantem vaga em competição internacional; conheça

Resort ‘amazônico’ perto do Beto Carrero World, em SC, combinará atrativos e preços acessíveis