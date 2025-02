Tik Tok sai do ar nos Estados Unidos e empresa aposta em Donald Trump para reverter proibição Lei que proíbe a plataforma no país entra em vigor neste domingo (19); Trump pode aplicar adiamento de 90 dias na decisão ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 19h26 (Atualizado em 19/01/2025 - 19h26 ) twitter

O Tik Tok parou de funcionar nos Estados Unidos, na noite de sábado (18), poucas horas antes da proibição da plataforma entrar em vigor, com a lei que iniciou neste domingo (19). A rede social contava com cerca de 170 milhões de usuários no país.

Para saber mais sobre essa situação e as possíveis reviravoltas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

