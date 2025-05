‘Tragédia’: homem morre em acidente ao colidir trator contra barranco em Irineópolis Vítima foi encontrada já sem vida e caída em uma vala no interior de Irineópolis ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h56 ) twitter

Antônio Mickler, de 69 anos, morreu após colidir seu trator em um barranco na cidade de Irineópolis, no Planalto Norte catarinense. O acidente aconteceu por volta das 13h40 dessa terça-feira (27) na Estrada Geral. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, o trator, um Massey Ferguson, estava tombado na via e a vítima caída de bruços dentro de uma vala.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

