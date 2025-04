Trump anuncia novas tarifas de 10% ao Brasil e amplia a mais de 10 países; veja tabela Presidente americano argumenta que medidas são para proteger a indústria dos EUA; o Congresso brasileiro aprovou um projeto de lei... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 23h09 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h09 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um pacote de novas tarifas de importação nesta quarta-feira (2). O presidente divulgou medidas comerciais que vão afetar diversos países e mostrou uma tabela com os valores que serão cobrados de cada nação. Conforme as novas tarifas de Trump, os produtos do Brasil serão taxados em 10%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre as novas tarifas e seu impacto global!

