Um mês sem Salete: com suspeitos presos, buscas se intensificam em rio de SC Salete Borges, de 55 anos, desapareceu em maio em Nova Itaberaba; polícia suspeita que ela foi morta e jogada no Rio Chapecó ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Nesta semana, completou-se um mês do desaparecimento de Salete Borges, de 55 anos, moradora de Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina. Ela sumiu no dia 23 de maio, e duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte. Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que Salete pode ter sido vítima de feminicídio e que o corpo teria sido jogado no Rio Chapecó. As buscas continuam.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante e as buscas que continuam, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

MP cobra providências para evitar invasões na antiga rodoviária de Florianópolis

Motorista escapa ileso após carro pegar fogo em grave acidente na BR-101 em Içara

Quem é a fisiculturista de Blumenau entre as melhores do mundo?