Valor do dólar cai nesta quinta-feira (20), após incertezas comerciais e geopolíticas dos EUA Moeda norte-americana voltou a fechar em queda após novas ameaças tarifárias de Donald Trump para madeira, carros importados e produtos... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar fechou o dia em queda nesta quinta-feira (20), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,70. Na quarta-feira (19), o fechamento ficou em R$ 5,72.

Para mais detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso após ameaçar funcionária de escola e atacar policiais com pedra em SC

SC lidera ranking de trechos críticos em estradas no Carnaval; veja os pontos mais perigosos

Polícia prende dois suspeitos de torturar, matar e jogar corpo de jovem em rio de Lages