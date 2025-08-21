VÍDEO: Cachorro ataca adolescente e socorrista e acaba morto a tiros em praça de São José
Equipes da prefeitura de São José recolheram o corpo do animal na praça na manhã desta quarta-feira (20); o proprietário ainda não...
Um cachorro, aparentemente da raça pitbull, atacou um adolescente e um socorrista na noite de terça-feira (19), na praça do Céu, em São José, na Grande Florianópolis. Um vídeo registra o momento em que o cão parte para cima do socorrista do Samu e é morto com dois tiros disparados por policiais que estavam no local.
Um cachorro, aparentemente da raça pitbull, atacou um adolescente e um socorrista na noite de terça-feira (19), na praça do Céu, em São José, na Grande Florianópolis. Um vídeo registra o momento em que o cão parte para cima do socorrista do Samu e é morto com dois tiros disparados por policiais que estavam no local.
Para mais detalhes sobre este incidente chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este incidente chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: