VÍDEO: Felino em risco de extinção invade galinheiro e é resgatado em Jaraguá do Sul O pequeno animal chegou a matar uma ou duas galinhas e depois se alojou no forro do galinheiro ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 07h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um jovem gato maracajá, felino em risco de extinção, foi resgatado pela Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente) nesta quarta-feira (18). O animal foi encontrado dentro de um galinheiro numa residência localizada no bairro Rio Molha, no limite com Massaranduba, Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre esse resgate incrível!

Leia Mais em ND Mais:

Lei que afrouxa meta de ônibus elétricos em SP é inconstitucional, diz MP

‘Playboyzinho do Crime’ invade mais de 60 condomínios para furtar roupas e acessórios de luxo

Brasileira com a ‘pior dor do mundo’ recorrerá ao coma induzido após 10 anos de sofrimento