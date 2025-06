VÍDEO: Incêndio destrói totalmente tradicional pizzaria de Chapecó O restaurante e pizzaria foi totalmente destruído por um incêndio na noite de segunda-feira (23); a empresa lamentou a tragédia e destacou... ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h56 ) twitter

Um restaurante e pizzaria de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, foi completamente destruído por um incêndio na noite de segunda-feira (23), por volta das 23h. Localizado na rua Garças, no bairro Efapi, o local é tradicional no município e funcionava há cerca de 15 anos. A pizzaria estava fechada no momento do fogo, e a perícia deverá apontar como as chamas começaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico incidente.

