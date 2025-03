VÍDEO: Pilastra de concreto cai e mata menina de 7 anos que brincava em balanço no RJ A Polícia Civil investiga a morte da criança e os responsáveis pela obra na pilastra de concreto do condomínio podem responder por... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maria Luísa Oldembergas, de 7 anos, brincava com amigos dentro de um condomínio quando foi atingida por uma pilastra de concreto na tarde de terça-feira (4), no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela e outras três crianças se balançavam em uma rede quando a estrutura cedeu.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

A sofisticação atemporal do Quiet Luxury nos empreendimentos WKoerich

Entenda o motivo da exclusão de chaves Pix para CPFs e CNPJs irregulares na Receita Federal

Prédio de Neypai em SC terá garagem especial para carros de luxo