VÍDEO: Rios transbordam e ‘engolem’ pontes em São Joaquim após fortes chuvas em SC

Diversas pontes ficaram alagadas em São Joaquim, na Serra Catarinense, após fortes chuvas atingirem Santa Catarina neste domingo (24). Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram a força da correnteza sobre as estradas. Segundo a Defesa Civil de São Joaquim, o alto volume de chuva que caiu na região desde a noite de sábado (23) elevou o nível dos rios muito rapidamente.

Para mais detalhes sobre a situação e as recomendações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

