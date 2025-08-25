VÍDEO: Rios transbordam e ‘engolem’ pontes em São Joaquim após fortes chuvas em SC
A Defesa Civil alerta para que os motoristas não tentem atravessar as pontes alagadas ou qualquer outro trecho que esteja coberto por...
Diversas pontes ficaram alagadas em São Joaquim, na Serra Catarinense, após fortes chuvas atingirem Santa Catarina neste domingo (24). Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram a força da correnteza sobre as estradas. Segundo a Defesa Civil de São Joaquim, o alto volume de chuva que caiu na região desde a noite de sábado (23) elevou o nível dos rios muito rapidamente.
Diversas pontes ficaram alagadas em São Joaquim, na Serra Catarinense, após fortes chuvas atingirem Santa Catarina neste domingo (24). Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram a força da correnteza sobre as estradas. Segundo a Defesa Civil de São Joaquim, o alto volume de chuva que caiu na região desde a noite de sábado (23) elevou o nível dos rios muito rapidamente.
Para mais detalhes sobre a situação e as recomendações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre a situação e as recomendações da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: