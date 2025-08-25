Logo R7.com
VÍDEO: Rios transbordam e ‘engolem’ pontes em São Joaquim após fortes chuvas em SC

A Defesa Civil alerta para que os motoristas não tentem atravessar as pontes alagadas ou qualquer outro trecho que esteja coberto por...

ND Mais

ND Mais|Do R7

Diversas pontes ficaram alagadas em São Joaquim, na Serra Catarinense, após fortes chuvas atingirem Santa Catarina neste domingo (24). Imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais mostram a força da correnteza sobre as estradas. Segundo a Defesa Civil de São Joaquim, o alto volume de chuva que caiu na região desde a noite de sábado (23) elevou o nível dos rios muito rapidamente.

