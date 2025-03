VÍDEOS: ‘Quer guerra comigo?’; prefeito ameaça PM durante abordagem em cidade de SC Prefeito de Bela Vista do Toldo foi flagrado tentando intervir em abordagem da PM após ser acionado por conhecido ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 04/03/2025 - 15h06 ) twitter

O prefeito de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte de Santa Catarina, se envolveu em uma polêmica no último domingo (2) após ser flagrado confrontando um policial militar durante uma abordagem. A cena foi registrada pela câmera corporal de um dos agentes e mostra o momento em que Carlinhos Schiessl (MDB) ameaça o policial perguntando se ele “quer guerra” com o prefeito.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

