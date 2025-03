Vídeos revelam a malandragem de motoristas no Aeroporto Internacional de Florianópolis Motoristas, com a intenção de não pagar pelo uso ou tempo de estacionamento, forçam a saída no vácuo das cancelas; concessionária do... ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Coluna Bom Dia teve acesso a imagens que revelam uma espécie de “malandragem” que tem sido registrada na saída do Aeroporto Internacional de Florianópolis.

Para saber mais sobre essa situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Apuração do Carnaval de Florianópolis: quando será e como assistir a definição da escola campeã

Governo de SC aumenta em 28% os investimentos para produtores rurais

Pequena cidade de SC abre processo seletivo com salários de R$ 17 mil