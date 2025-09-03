Yago Dora faz história e é campeão mundial da WSL pela primeira vez
Yago Dora superou o americano Griffin Colapinto e conquista o primeiro titulo mundial da carreira
O brasileiro Yago Dora fez história nesta segunda-feira (1º) ao superar o americano Griffin Colapinto no confronto decisivo do Finals, do campeonato mundial da WSL, em Cloudbreak.
O brasileiro Yago Dora fez história nesta segunda-feira (1º) ao superar o americano Griffin Colapinto no confronto decisivo do Finals, do campeonato mundial da WSL, em Cloudbreak.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista histórica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista histórica!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: