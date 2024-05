275 motoristas são multados por hora sem cinto de segurança nas rodovias A falta do equipamento, além do risco de morte em acidentes, é considerada grave, com perda de 5 pontos na CNH e multa

Falta do uso de segurança é considerada infração grave (Reprodução)

Uma média de 275 motoristas são multados por hora nas rodovias do país por não usarem o cinto de seguranças. Os dados registrados em 2023 são da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). A infração por não usar o equipamento, tanto o condutor como o passageiro, é considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro, com perda de 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23.

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do dispositivo reduz em até 60% o risco de morte e ferimentos graves para passageiros no banco da frente e em até 44% para os do banco traseiro.

O estudo publicado pela entidade ainda comprova que cerca de 50% da eficácia dos cintos de segurança se deve à prevenção da ejeção de ocupantes.

Levantamento da concessionária Arteris mostrou que a maioria das pessoas que morreram em acidentes em rodovias em 2023 estava sem o cinto de segurança. Na Arteris ViaPaulista, no interior de São Paulo, 62% das vítimas de acidentes fatais estavam sem o equipamento.

Na Arteris Litoral Sul, entre Curitiba (BR-116) e Palhoça/SC (BR-101), foram 90% que não utilizavam o dispositivo. Na Arteris Planalto Sul, que liga Curitiba até a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pela BR-116, o índice de mortos no trânsito que não utilizam o cinto de segurança foi de 75%.

Maio Amarelo

No Maio Amarelo, campanha nacional de segurança no trânsito, a concessionária reforçará suas ações de conscientização sobre o uso do cinto de segurança, entre outros temas de valorização da vida, do dia 13 até 17 de maio, em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.

Nesta semana, serão realizadas ações do “Tô de cinto, Tô seguro” nas cidades de Três Corações/MG e Atibaia/SP, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), nos dias 13 e 16/5, respectivamente. No dia 16/5, a iniciativa ainda irá ocorrer no município de Luís Antônio, na SP-255.

No sábado (22), a ação será nos postos de atendimento da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), entre São Paulo e Santa Catarina, além de Pirassununga/SP, realizado na rodoviária da cidade, localizada no interior do estado.

O superintendente do Núcleo de Operações da Arteris, Marcelo Sato, destaca que o Maio Amarelo é uma oportunidade para reforçar dicas importantes que ajudam a salvar vidas. “A conscientização é constante. Um trabalho que não para, seja antes ou depois da campanha. Vamos bater sempre nessa tecla: usar o cinto, seja nos bancos traseiros ou dianteiros, inclusive nas cadeirinhas para crianças, é um dever de todos para um trânsito mais seguro, ou seja, com menos fatalidades”, afirma Sato.

Com o mote ”A sua atitude é o primeiro passo para a paz no trânsito”, a Arteris, com apoio do policiamento rodoviário, entre os dias 2 e 28 de maio, vai realizar um total de 169 ações do Programa Viva, com mensagens sobre os perigos do uso do celular ao volante e dirigir sem o devido descanso.

As iniciativas ocorrerão em aproximadamente 60 cidades entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, onde a companhia administra 3.200 quilômetros de malha viária concedida.