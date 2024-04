Acidente com caminhão deixa tráfego lento no Rodoanel Veículo tombou na altura do km 29, em Embu das Artes, por volta das 7h30, e ainda não havia sido removido às 12h20

São Paulo|Do R7, com Agência Record 26/03/2024 - 12h29 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h20 ) twitter

