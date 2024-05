Aeroporto de Guarulhos terá terminal vip com suítes e transfer até avião A área terá o modelo ‘pay per use’, pague pelo uso, inicialmente com tarifa de US$ 590 (R$ 3.026,00 pelo câmbio da tarde desta terça-feira)

Aeroporto de Guarulhos terá terminal vip (EDU GARCIA/R7 - 04.09.2023)

O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira (14) que terá um terminal exclusivo de passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que deve ser inaugurado no segundo semestre, com 5 mil metros quadrados.

O terminal terá o modelo ‘pay per use’, pague pelo uso, inicialmente com tarifa de US$ 590 (R$ 3.026,00 pelo câmbio da tarde desta terça-feira).

O Terminal BTG Pactual, como foi batizado, vai oferecer serviços exclusivos a passageiros. A construção e operacionalização serão de responsabilidade da AESA (Aero Empreendimentos SA), também de propriedade do BTG, via Fundo de Participação em Investimento (FIP).

A estimativa é que até 36 mil passageiros utilizem o terminal anualmente. O novo terminal vai ser localizado após o Terminal 3, com uma entrada própria.

“Os passageiros que contratarem esse serviço terão atendimento dedicado de um concierge durante toda sua jornada”, informa a nota do banco à imprensa.

Serviços como check-in, despacho de bagagem, raio-X, alfândega e imigração podem ser feitos neste terminal, além de contar com transporte de carro até a aeronave comercial.

O terminal também vai oferecer facilidades como salas de reunião e, futuramente, suítes para passageiros em conexão, que desejam descansar antes do próximo voo. O espaço terá ainda oferta de alta gastronomia, segundo o comunicado.

Para fazer uso do espaço e dos serviços, os passageiros precisam reservar com pelo menos 72 horas de antecedência. A tarifa de lançamento será de até US$ 590 e clientes que utilizem o cartão BTG Pactual no pagamento terão desconto de até 20% na tarifa e prioridade no agendamento.