Apagão atinge o centro de São Paulo em dia de calor intenso

Moradores de bairros da região central de São Paulo relatam falta de energia elétrica no fim da manhã e começo da tarde desta segunda-feira (18). Pelas redes sociais, há pessoas reportando o problema na Bela Vista, Consolação, Cerqueira César, Santa Cecília, Vila Buarque e Higienópolis.

A Agência Record entrou em contato com Enel, que enviou um posicionamento apenas sobre o apagão em Higienópolis (leia abaixo).

O problema ocorre em meio a uma onda de calor que atinge boa parte do estado, inclusive a Grande São Paulo. A previsão é que os termômetros cheguem hoje aos 32°C, com uma sensação térmica que pode ultrapassar os 35°C devido às altas taxas de umidade relativa do ar.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) prevê que temporais devem atingir a cidade a partir do fim da tarde.

Já é o segundo apagão na região central em menos de dois dias. Na madrugada de sábado (16), comerciantes da tradicional rua 25 de Março tiveram um grande prejuízo por conta da falta de energia elétrica. O problema também foi na rede subterrânea da região. O reparo só foi finalizado na tarde de domingo (17).

A Enel informou que "a companhia mantém na região cinco geradores ligados e mais quatro em processo de conexão, nesta segunda-feira (18), para atender casos pontuais de clientes. Equipes da distribuidora seguem atuando no local até que estes casos pontuais sejam concluídos".

Nota da Enel:

"A Enel Distribuição São Paulo informa que, na manhã desta segunda-feira (18), uma ocorrência na rede subterrânea que atende à região de Higienópolis, na capital paulista, provocou interrupção no fornecimento de energia no local. Equipes da distribuidora estão trabalhando para identificar a causa e realizar os reparos. A Enel acrescenta que vai disponibilizar geradores para abastecer um hospital e outros clientes prioritários da região."