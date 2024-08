Bombeiros seguem no resgate de corpos do avião que caiu em Vinhedo; vítimas são levadas ao IML de SP Equipes de resgate seguem no local para retirar todas as vítimas da aeronave que saiu de Cascavel e ia para Guarulhos

São Paulo|Do R7 10/08/2024 - 08h01 (Atualizado em 10/08/2024 - 08h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌