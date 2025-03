Bombeiros de SP receberam 217 chamados de árvores caídas após temporal com rajadas de vento Com ventania de 61 km/h, uma delas caiu sobre o carro de um taxista na região central, que não resistiu; hoje, houve mais 19 acionamentos São Paulo|Augusta Ramos, da Agência RECORD 13/03/2025 - 08h11 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h21 ) twitter

Mais de 200 árvores caíram por causa de chuva com ventos de 60 km/h em São Paulo DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO – 12.03.2025

O Corpo de Bombeiros recebeu 217 acionamentos para queda de árvores depois do temporal com rajadas de até 61 km/h que atingiram a Grande São Paulo na última quarta-feira (12). Uma delas caiu sobre o carro de um taxista, que estava com passageiros, na região central da capital paulista — ele não resistiu.

Na manhã desta quinta-feira (13), o helicóptero da RECORD flagrou diversas árvores caídas. Somente hoje, foram mais 19 chamados para quedas de árvores nos bairros da Butantã, Consolação, Pinheiros, Água Rasa, Sta Cecília e Jd. Paulista. Não houve acionamentos para desabamentos/desmoronamento ou para enchentes. Também não há informações sobre vítimas hoje.

Morte de taxista

Ontem, o taxista morreu e duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma árvore caiu em um táxi e um outro veículo na avenida Senador Queirós, altura do número 474, na região da Sé, no centro de São Paulo, por volta das 17h.

A vítima foi identificada como o motorista Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, que estava trabalhando no momento do acidente. O homem, que morava com a mãe na região de Itaquera, era taxistas há anos.

‌



Elton será velado no Jardim Avelino, na região da vila Alpina, zona leste de São Paulo, das 10h às 12h desta quinta-feira (13). Em seguida, o corpo da vítima será cremado no Crematório Vila Alpina.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Árvore bicentenária

Uma das árvores que caiu no Largo do Arouche, nesta quarta-feira (12), estava na altura do 60. A árvore era uma Chichá e tinha cerca de 200 anos, sendo uma das mais antigas da capital paulista.

‌



No local em que a árvore ficava, há uma placa dizendo:

“Chicha do Largo do Arouche. Esta árvore é uma das mais antigas e importantes de São Paulo.

‌



Com cerca de 200 anos, ela é testemunha do crescimento da cidade e símbolo de resistência e memória urbana, acompanhando gerações que fazem história neste local.

A Chicha nasceu provavelmente no século 19 e passou a fazer parte da então propriedade do General Toledo de Arouche, que deu origem ao nome popular da árvore e ao largo.

Cuide deste patrimônio vivo!”

Árvore no Arouche

Várias árvores na Vila Buarque, também caíram por conta das chuvas. Na manhã desta quinta, os galhos já haviam sido cortados e agrupados pelas calçadas e ciclovias.

Árvore na Consolação

Uma árvore está caída na avenida Consolação, no cruzamento com a Praça Franklin, na Consolação, região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13).

Parte dos troncos e galhos caídos bloqueiam a via, e as viaturas da CET sinalizam a área.

Árvore no Ipiranga

Uma árvore está caída na avenida Consolação, no cruzamento com a avenida Ipiranga, próximo ao Elevado Presidente João Goulart – o Minhocão – na Consolação, região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13). Os galhos e folhas interditam o acesso da avenida para o bairro.

Queda de árvore na República

Uma árvore está caída na Rua General Jardim, na República, região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13). No local, os galhos e folhas estão sobre um veículo, uma Fiat Fiorino. Os troncos bloqueiam a passagem da rua.

Centro de São Paulo

Uma árvore está caída na avenida Marquês de Itu, na Vila Buarque. Os galhos bloqueiam parcialmente a via. Os troncos chegaram a derrubar uma moto e um poste. Agentes da CET estão sinalizando a via, que permanece interditada.

Galpão destelhado

Um imóvel está destelhado na Rua Santa Isabel, também na Vila Buarque. O helicóptero da Record flagrou o imóvel sem telhado e com as telhas a poucos metros do local. O flagrante ocorreu horas após o forte temporal que atingiu a capital paulista.

Prédio destelhado

Um prédio está com parte de seu telhado arrancado na Rua Amaral Gurgel, na Vila Buarque, na manhã desta quinta-feira (13).