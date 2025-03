Queda de árvore provoca morte de motorista após ventos e chuva forte em São Paulo Um motorista de aplicativo foi atingido enquanto dirigia em Pinheiros e não resistiu aos ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros São Paulo|Do R7 12/03/2025 - 17h23 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h32 ) twitter

Queda de árvores na região central de São Paulo Agência Record

Um motorista de aplicativo morreu após ser atingido por uma árvore que caiu em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, durante ventos e chuva forte que atingiram a capital paulista no fim da tarde desta quarta-feira (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas que estavam no carro foram socorridas e levadas para o hospital da região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo havia emitido um alerta severo para os moradores das zonas sul, oeste, norte, centro e marginais Tietê e Pinheiros, na capital paulista, além de Osasco, na Grande São Paulo. Em seguida, também foi emitido alerta para a zona leste.

A cidade entrou em estado de atenção para alagamentos nessas regiões, às 16h38, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo. Às 17h07, novo estado de atenção inclui a zona leste, que durou até as 18h05.

“Áreas de instabilidade formaram chuva com forte intensidade que já atua na capital paulista. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte na zona oeste, que deve atuar de forma lenta e isolada em outras regiões. Há potencial para granizo, alagamentos e rajadas de vento”, afirma o CGE, em nota.

‌



Falta de luz

A Enel Distribuição São Paulo informou que suas equipes trabalham para restabelecer a energia para os clientes impactados pelas fortes chuvas. A região oeste foi a mais afetada.

Segundo a companhia, cerca de 173 mil locais tiveram o serviço afetado, o que equivale a 2,1% dos 8 milhões de unidades atendidas pela empresa nos 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

‌



Para registro de falta de energia, a empresa orienta que os clientes utilizem os canais digitais, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) e o WhatsApp: (21) 99601-9608.

Medidas para evitar alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas

‌



- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Telefones úteis

199 - Defesa Civil

192 - SAMU

156 - Reclamações e dúvidas sobre assuntos relacionados à cidade de SP

Para os próximos dias

Segundo previsão do CGE, o tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana.

A quinta-feira (13) começa com muitas nuvens e tempo abafado. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade tem potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. Mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Na sexta-feira (14), céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.

