Previsão do tempo: quinta (13) promete dia abafado e com chance de chuva intensa pelo Brasil

Nesta quinta (13), há previsão de dia abafado e chance de chuva intensa pelo Brasil. O avanço de uma frente fria aumenta a possibilidade de temporal entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela também provoca pancadas de verão no Centro-Oeste. No Norte, a previsão é de chuva forte. No Nordeste, os temporais atingem o litoral. Em São Paulo, a semana termina com máximas abaixo dos 30ºC e chance de chuva.



