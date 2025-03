Cão-robô será usado em ações de segurança na avenida Paulista Operação conta com 376 agentes em patrulhamento diário, câmeras com sistema de reconhecimento facial e drones São Paulo|Do R7 21/03/2025 - 15h49 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h49 ) twitter

Programa Paulista Mais Segura reforça segurança na avenida MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.03.2025

A Operação Paulista Mais Segura foi lança nesta sexta-feira (21), para intensificar o monitoramento na região da avenida Paulista, em São Paulo. São 376 agentes em patrulhamento diário, suporte da tecnologia do Smart Sampa, com 68 câmeras equipadas com sistema de reconhecimento facial, drones, base móvel e um cão-robô. A ação é coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana.

O patrulhamento do Smart Dog, o cão-robo, permite monitoramento do fluxo de pessoas e transmissão de dados em tempo real.

O perímetro de atuação abrange quase três quilômetros de extensão – 18 quadras em seu total – entre a Praça do Ciclista até a Praça Oswaldo Cruz, com especial atenção nos trechos próximos às estações de Metrô, entorno do Museu de Arte de São Paulo (Masp), Rua Augusta e áreas adjacentes ao Consulado Japonês.

Com monitoramento 24 horas por dia, de domingo a domingo, haverá reforço de 45 viaturas, sendo nove da Inspetoria de Ações Especiais (IOPE), e 18 motocicletas, além de quatro bicicletas, quatro patins, cães, e equipe bilíngue para o atendimento dos turistas.

Segundo o secretário de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando, a forma de operação e o perímetro de atuação foram definidos com base na análise dos indicadores de ocorrências na região nos últimos nove meses.

“Essa foi uma demanda passada pelo prefeito Ricardo Nunes, e vem ao encontro do desejo da população que circula pela Paulista. O reforço da presença física da Polícia Municipal em patrulhamento somado à tecnologia empregada no Smart Sampa certamente irá coibir os crimes de oportunidade e ampliar a sensação de segurança”, disse em nota.