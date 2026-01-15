Chuva forte provoca lentidão no trânsito de São Paulo nesta quinta-feira (15)
Zonas leste, oeste e sul são as mais afetadas por congestionamentos
Uma chuva forte atingiu a capital nesta quinta-feira (15). Um alerta da Defesa Civil anunciou os cidadãos do evento e aconselhou permanecer em casa ou em local seguro. As zonas centro, norte e sul receberam um aviso de emergência. Trovões, rajadas de vento e até quedas de granizo foram registradas.
Segundo dados divulgados pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o trânsito mais pesado ocorreu na zona leste, com 81 Km de lentidão. As imagens mostraram que o trânsito no sentido da Marginal Tietê já estava completamente parado às 16h05. Também foram divulgados os índices das outras regiões.
- norte: 55 Km
- oeste: 78 Km
- centro: 36 Km
- sul: 78 Km
