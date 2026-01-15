Logo R7.com
Chuva forte provoca lentidão no trânsito de São Paulo nesta quinta-feira (15)

Zonas leste, oeste e sul são as mais afetadas por congestionamentos

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

Uma chuva forte atingiu a capital nesta quinta-feira (15). Um alerta da Defesa Civil anunciou os cidadãos do evento e aconselhou permanecer em casa ou em local seguro. As zonas centro, norte e sul receberam um aviso de emergência. Trovões, rajadas de vento e até quedas de granizo foram registradas.

Segundo dados divulgados pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o trânsito mais pesado ocorreu na zona leste, com 81 Km de lentidão. As imagens mostraram que o trânsito no sentido da Marginal Tietê já estava completamente parado às 16h05. Também foram divulgados os índices das outras regiões.


- norte: 55 Km

- oeste: 78 Km


- centro: 36 Km

- sul: 78 Km

CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)

Defesa Civil

São Paulo (Cidade)

Sul

Tráfego

